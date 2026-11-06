Atlanta informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlanta hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,550 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Atlanta 221,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 121,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at