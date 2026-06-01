ATLANTA POLAND öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ATLANTA POLAND hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,01 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ATLANTA POLAND 0,530 PLN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 155,0 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at