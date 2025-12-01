ATLANTA POLAND zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ATLANTA POLAND hat am 28.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ATLANTA POLAND ein EPS von 0,520 PLN je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 129,6 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ATLANTA POLAND 109,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at