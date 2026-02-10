|
10.02.2026 06:31:29
Atlanta stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Atlanta präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 932,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlanta einen Umsatz von 16,2 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
