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19.10.2026 06:31:29
Atlantic American stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atlantic American hat am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 51,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,0 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,280 USD, nach -0,230 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,44 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 188,23 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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