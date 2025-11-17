Atlantic American stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlantic American äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at