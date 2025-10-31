Atlantic China Welding Consumables A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic China Welding Consumables A hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 958,0 Millionen CNY gegenüber 831,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

