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30.10.2026 06:31:28
Atlantic China Welding Consumables A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Atlantic China Welding Consumables A hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlantic China Welding Consumables A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 985,0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 958,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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