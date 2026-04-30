Atlantic China Welding Consumables A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic China Welding Consumables A präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Atlantic China Welding Consumables A mit einem Umsatz von insgesamt 989,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 922,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at