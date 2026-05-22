Atlantic Coastal Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atlantic Coastal Acquisition A präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Atlantic Coastal Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,290 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at