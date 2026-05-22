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22.05.2026 06:31:29
Atlantic Coastal Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Atlantic Coastal Acquisition A präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Atlantic Coastal Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,290 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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