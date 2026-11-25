Atlantic Coastal Acquisition A präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,630 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at