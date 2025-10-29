Atlantic grupa dd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atlantic grupa dd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 EUR, nach 1,53 EUR im Vorjahresvergleich.

Atlantic grupa dd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 319,5 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 286,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at