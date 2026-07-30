Atlantic grupa dd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlantic grupa dd hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Atlantic grupa dd einen Gewinn von 0,650 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Atlantic grupa dd 321,5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 299,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at