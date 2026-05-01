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01.05.2026 06:31:29
Atlantic grupa dd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Atlantic grupa dd hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 297,3 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlantic grupa dd einen Umsatz von 259,9 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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