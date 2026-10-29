Atlantic grupa dd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Atlantic grupa dd veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Atlantic grupa dd 1,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent auf 343,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 319,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at