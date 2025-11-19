Atlantic International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Atlantic International präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlantic International ein EPS von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 107,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

