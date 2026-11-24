Atlantic International hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atlantic International ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 192,11 Prozent auf 321,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at