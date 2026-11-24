|
24.11.2026 06:31:29
Atlantic International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Atlantic International hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atlantic International ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 192,11 Prozent auf 321,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Jensen-Rückkehr bei NVIDIA: Wenig Kaufimpulse für den ATX -- DAX vorbörslich wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Leitindex wird auf Vortagesniveau erwartet. Der DAX dürfte wenig verändert starten. In Fernost dominieren unterdessen die Käufer.