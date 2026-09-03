Atlantic Petroleum P-F mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlantic Petroleum P-F hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,68 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at