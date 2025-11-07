Atlantic Tele-Network gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atlantic Tele-Network hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber -2,260 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlantic Tele-Network im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 183,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 178,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at