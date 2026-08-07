Atlantic Tele-Network mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlantic Tele-Network veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlantic Tele-Network ein EPS von -0,560 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 181,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at