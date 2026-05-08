Atlantic Tele-Network: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic Tele-Network gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 182,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at