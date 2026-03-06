Atlantic Tele-Network: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Atlantic Tele-Network hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlantic Tele-Network einen Umsatz von 180,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,380 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,100 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,15 Prozent auf 729,08 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 727,98 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at