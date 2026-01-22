Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK2D / ISIN: US04911A1079
|
22.01.2026 12:56:46
Atlantic Union Bankshares Corp Announces Rise In Q4 Profit
(RTTNews) - Atlantic Union Bankshares Corp (AUB) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $108.99 million, or $0.77 per share. This compares with $54.81 million, or $0.60 per share, last year.
Excluding items, Atlantic Union Bankshares Corp reported adjusted earnings of $138.39 million or $0.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 80.2% to $330.16 million from $183.24 million last year.
Atlantic Union Bankshares Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $108.99 Mln. vs. $54.81 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.60 last year. -Revenue: $330.16 Mln vs. $183.24 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
|
21.01.26
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
|39,67
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.