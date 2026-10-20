Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK2D / ISIN: US04911A1079
|
20.10.2026 13:07:39
Atlantic Union Bankshares Corp Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Atlantic Union Bankshares Corp (AUB) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $133.67 million, or $0.94 per share. This compares with $89.17 million, or $0.63 per share, last year.
Excluding items, Atlantic Union Bankshares Corp reported adjusted earnings of $135.63 million or $0.96 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.3% to $383.21 million from $370.96 million last year.
Atlantic Union Bankshares Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133.67 Mln. vs. $89.17 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.63 last year. -Revenue: $383.21 Mln vs. $370.96 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
|
19.10.26
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.