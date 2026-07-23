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23.07.2026 06:31:29
Atlantic Union Bankshares legte Quartalsergebnis vor
Atlantic Union Bankshares hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 1,11 USD. Im letzten Jahr hatte Atlantic Union Bankshares einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,50 Prozent auf 577,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 591,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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