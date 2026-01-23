Atlantic Union Bankshares präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic Union Bankshares präsentierte in der am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,600 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 57,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 558,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 354,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahr 2,24 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,04 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at