Atlantic Union Bankshares Q3 Income Rises

(RTTNews) - On Tuesday, Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) reported higher profit in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year. Furthermore, the company authorized a share repurchase program.

Net income attributable to the shareholders went up to $133.67 million or $0.94 per share from $89.17 million or $0.63 per share in the same quarter last year.

Adjusted operating earnings available to common shareholders increased to $135.63 million or $0.96 per share from $119.73 million or $0.84 per share in the previous year.

Net interest income went up to $328.42 million from $319.21 million in the prior year.

On May 5, 2026, the company authorized a $250 million share repurchase program running through May 5, 2027. During the third quarter of 2026, it repurchased approximately 1.5 million shares for $62.5 million at an average price of $41.38 per share.

On the NYSE in the after hours, the shares were trading at $38.21, after closing Tuesday's trading 1.19 percent up.