Atlantic Union Bankshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic Union Bankshares veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlantic Union Bankshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlantic Union Bankshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 526,5 Millionen USD im Vergleich zu 335,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at