Atlantic Union Bankshares: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atlantic Union Bankshares präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlantic Union Bankshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 555,9 Millionen USD im Vergleich zu 555,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at