Atlantica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlantica gab am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD. Im Vorjahr hatten -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at