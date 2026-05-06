Atlantica vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlantica äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at