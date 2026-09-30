Atlantico Energy Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atlantico Energy Metals hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,670 CAD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,750 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at