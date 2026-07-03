Atlanticus Holdings Aktie
WKN DE: A1J9JF / ISIN: US04914Y1029
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03.07.2026 15:20:29
Atlanticus CFO Unloads $1 Million in Shares. Should You Sell ATLC Too?
Atlanticus Holdings Corp(NASDAQ:ATLC), a specialty finance firm focused on consumer credit and auto lending, disclosed a notable insider sale amid strong recent returns.On June 26, 2026, Chief Financial Officer William McCamey reported the sale of 10,000 shares of common stock in an open-market transaction, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($109.45); post-transaction value based on June 26 market close ($110.41).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Atlanticus Holdings Corp
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06.05.26
|Ausblick: Atlanticus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.03.26
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Analysen zu Atlanticus Holdings Corp
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