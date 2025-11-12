Atlanticus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlanticus hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 494,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 351,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

