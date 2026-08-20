Atlas Consolidated Mining Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Atlas Consolidated Mining Development hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlas Consolidated Mining Development noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 105,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 141,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 68,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at