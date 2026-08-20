Atlas Consolidated Mining Development präsentierte Quartalsergebnisse

Atlas Consolidated Mining Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,070 PHP erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Atlas Consolidated Mining Development 8,64 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 122,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,88 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at