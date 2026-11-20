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20.11.2026 06:31:28
Atlas Consolidated Mining Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Atlas Consolidated Mining Development präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 PHP gegenüber 0,240 PHP im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Atlas Consolidated Mining Development im vergangenen Quartal 9,73 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlas Consolidated Mining Development 4,99 Milliarden PHP umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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