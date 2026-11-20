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20.11.2026 06:31:28
Atlas Consolidated Mining Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Atlas Consolidated Mining Development veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlas Consolidated Mining Development 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlas Consolidated Mining Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 157,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 87,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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