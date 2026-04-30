Atlas Copco (A) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Atlas Copco (A) (spons ADRs) äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,44 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD sowie einem Umsatz von 4,46 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at