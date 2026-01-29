29.01.2026 06:31:29

Atlas Copco (A) (spons ADRs) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlas Copco (A) (spons ADRs) hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Atlas Copco (A) (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,55 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,550 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 17,16 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Atlas Copco (A) (spons ADRs) 16,72 Milliarden USD umgesetzt.

