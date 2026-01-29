Atlas Copco Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atlas Copco Registered A hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 SEK gegenüber 1,60 SEK im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 42,78 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlas Copco Registered A 45,99 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,43 SEK, nach 6,11 SEK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Atlas Copco Registered A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168,34 Milliarden SEK im Vergleich zu 176,77 Milliarden SEK im Vorjahr.

