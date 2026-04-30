Atlas Copco Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlas Copco Registered A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,54 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,73 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,34 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 41,23 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at