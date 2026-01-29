Atlas Copco Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atlas Copco Registered B hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,97 Prozent auf 42,78 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 45,99 Milliarden SEK gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,43 SEK gegenüber 6,11 SEK im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Atlas Copco Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 168,34 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,77 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um -4,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at