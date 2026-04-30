Atlas Copco Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlas Copco Registered B gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,13 Prozent zurück. Hier wurden 40,54 Milliarden SEK gegenüber 42,73 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 41,23 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at