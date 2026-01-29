29.01.2026 06:31:29

Atlas Copco (spons ADRs): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Atlas Copco (spons ADRs) hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlas Copco (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,27 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,55 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,550 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Atlas Copco (spons ADRs) 0,580 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Atlas Copco (spons ADRs) im vergangenen Geschäftsjahr 17,16 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlas Copco (spons ADRs) 16,72 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
