Atlas Copco (spons ADRs) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlas Copco (spons ADRs) hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,44 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD sowie einem Umsatz von 4,46 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at