Atlas Crest Investment A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atlas Crest Investment A hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,990 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at