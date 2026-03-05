Atlas Crest Investment A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atlas Crest Investment A lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,990 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,420 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at