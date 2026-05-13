Atlas Crest Investment A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atlas Crest Investment A lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Atlas Crest Investment A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at