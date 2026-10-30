Atlas Cycles (Haryana): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atlas Cycles (Haryana) hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2,84 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,670 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Atlas Cycles (Haryana) mit einem Umsatz von insgesamt 16,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 14,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at